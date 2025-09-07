Unfallflucht am Sisi-Schloss-Parkplatz: Zeugin informiert die Polizei

Auf dem Parkplatz des Sisi-Schlosses im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach ist am Samstag ein silberfarbener Opel beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall zwischen 14 und 16 Uhr. Die Unfallverursacherin floh jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

2000 Euro nach Parkrempler am Sisi-Schloss bei Aichach: Polizei bittet um Hinweise

Eine Zeugin beobachtete das Geschehen und konnte sich einen Teil des Autokennzeichens der Unfallverursacherin notieren. Diese ist der Beschreibung nach 60 bis 70 Jahre alt und hat graue gelockte Haare. An dem beschädigten Opel entstand am Heck hinten rechts ein Schaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Da der Parkplatz zur Unfallzeit gut besucht war, geht die Polizeiinspektion Aichach davon aus, dass weitere unbeteiligte Zeuginnen oder Zeugen den Unfall beobachtet haben dürften. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)