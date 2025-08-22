Schon wieder ein illegales Autorennen? 18-Jähriger kracht bei Aichach in zwei Autos

Es ist ungefähr 22.15 Uhr am Donnerstagabend, als ein 38-jähriger Fordfahrer mit seiner 23-jährigen Beifahrerin auf der B300 unterwegs ist. Er ist gerade von Dasing kommend auf der rechten Spur in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als ihm kurz vor der Ausfahrt Aichach-West nahe der Tränkmühle ein 18-jähriger Opelfahrer mit hoher Geschwindigkeit auffährt. Wie es später von der Polizei heißt, wechselt dieser nach ersten Erkenntnissen unvermittelt die Spur, übersieht auf der linken Spur aber einen BMW und kracht diesem in die Seite. Als der Opel-Fahrer gegensteuert, erfasst er den Ford – der durch durch den Aufprall erst in die Betonleitwand in der Mitte und anschließend an die seitliche Leitplanke geschleudert wird.

Polizei ermittelt: Drei 18-Jährige liefern sich Autorennen auf der B300

Wie die Aichacher Polizei mitteilt, ermittelt sie nach der Unfallaufnahme mittlerweile unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Autorennens sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs. Neben dem 18-jährigen Unfallverursacher soll auch die Fahrerin des BMW – ebenfalls 18 Jahre alt – sowie ein weiterer 18-jähriger Opelfahrer deutlich zu schnell unterwegs gewesen sein. Letzterer war allerdings nicht in den Unfall involviert.

Bei der Kollision verletzten sich die beiden Ford-Insassen sowie der Unfallverursacher und mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei beschlagnahmte zudem die Führerscheine der drei 18-jährigen Fahranfänger. Am Opel des Unfallverursachers und an dem Ford entstand jeweils Totalschaden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aichach bittet zudem unter Telefon 08251/8989-0 um weitere Hinweise zum Fahrverhalten der drei mutmaßlichen Rennbeteiligten.

Im Oktober starb ein 23-Jähriger im Zuge eines illegalen Autorennens nach einem Unfall bei Petersdorf

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage im Zuge eines anderen illegalen Autorennens erhebt: Im Oktober verlor ein 19-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Günzburg bei einem Rennen auf der Staatsstraße 2035 bei Petersdorf die Kontrolle über seinen Wagen. In einer lang gezogenen Linkskurve geriet er rechts ins Bankett und schleuderte dann quer über die Fahrbahn gegen einen Baum. Das Auto geriet in Brand, der 23-jährige Beifahrer starb.

Der 19-jährige Fahrer verletzte sich schwer, das Amtsgericht in Aichach prüft nun die Eröffnung eines Hauptverfahrens. Dennoch schätzt die Polizei die Autorennen als Einzelfälle ein. Weder die Aichacher Inspektion noch das Polizeipräsidium erkennen auf Anfrage eine Häufung. (mit jca)