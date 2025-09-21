Motorradfahrerin stürzt in Linkskurve zwischen Derching und Mühlhausen

Eine Motorradfahrerin ist am Samstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße AIC25 zwischen dem Friedberger Stadtteil Derching und dem Affinger Ortsteil Mühlhausen verletzt worden. Die 47-Jährige war gegen 17.50 Uhr von Derching in Richtung Mühlhausen unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, schätzte die Motorradfahrerin eine Linkskurve falsch ein und kam nach rechts von der Straße ab.

Motorradfahrerin stürzt zwischen Derching und Mühlhausen und landet im Grünstreifen

Sie stürzte im Grünstreifen mit geringer Restgeschwindigkeit und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. (nsi)