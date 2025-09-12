Icon Menü
Unfall auf Supermarkt-Parkplatz an Franz-Beck-Straße in Aichach: Polizei sucht Zeugen

Aichach

Parkrempler und Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Aichach

In Aichach wird auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Franz-Beck-Straße ein Audi beschädigt. Der Unfallverursacher flieht und hinterlässt 2500 Euro Schaden.
    Ein Audi ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Franz-Beck-Straße in Aichach angefahren worden. Der Unfallverursacher beziehungsweise die Unfallverursacherin floh und hinterließ einen Schaden von 2500 Euro.
    Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Aichach hat eine bislang unbekannte Person ein Auto beschädigt und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 15.45 und 16.10 Uhr an der Franz-Beck-Straße.

    Polizei Aichach bittet um Hinweise auf Unfallverursacher auf Supermarkt-Parkplatz

    Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde ein geparkter Audi an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizeiinspektion Aichach schätzt den Schaden auf 2500 Euro. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

