Parkrempler und Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz in Aichach

Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Aichach hat eine bislang unbekannte Person ein Auto beschädigt und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Donnerstag zwischen 15.45 und 16.10 Uhr an der Franz-Beck-Straße.

Polizei Aichach bittet um Hinweise auf Unfallverursacher auf Supermarkt-Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde ein geparkter Audi an der Fahrerseite beschädigt. Die Polizeiinspektion Aichach schätzt den Schaden auf 2500 Euro. Sie bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)