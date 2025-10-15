Unfall auf B300: 71-Jähriger prallt mit Auto gegen Verkehrsschild

Ein Unfall ohne Verletzte, aber mit hohem Schaden, hat sich am Dienstagnachmittag auf der B300 bei Aichach ereignet. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Gegen 14.50 Uhr war ein 71-jähriger Autofahrer von Dasing in Richtung Aichach unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Tränkmühle kam er mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Fahrer eines Autos dahinter konnte dem umherfliegenden Leitpfosten nicht mehr ausweichen. Der Leitpfosten fiel auf sein Auto und beschädigte es. (AZ)