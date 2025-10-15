Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Unfall B300: 71-Jähriger fährt gegen Verkehrsschild bei Aichach

Aichach

Unfall auf B300: 71-Jähriger prallt mit Auto gegen Verkehrsschild

Ein 71-Jähriger kommt auf Höhe der Tränkmühle mit seinem Auto von der B300 ab und prallt gegen ein Verkehrsschild. Auch ein folgendes Auto wird in den Unfall involviert.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B300 bei Aichach.
    Ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der B300 bei Aichach. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Ein Unfall ohne Verletzte, aber mit hohem Schaden, hat sich am Dienstagnachmittag auf der B300 bei Aichach ereignet. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

    Gegen 14.50 Uhr war ein 71-jähriger Autofahrer von Dasing in Richtung Aichach unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Tränkmühle kam er mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Fahrer eines Autos dahinter konnte dem umherfliegenden Leitpfosten nicht mehr ausweichen. Der Leitpfosten fiel auf sein Auto und beschädigte es. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden