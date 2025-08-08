Autofahrer prallt bei Oberzeitlbach in Traktor und bedroht dessen Fahrer

Ein Auto ist am Donnerstag nahe Oberzeitlbach (Altomünster, Landkreis Dachau) in einen Traktor geprallt. Ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Altomünster war mit seinem landwirtschaftlichen Gespann, bestehend aus Traktor und Anhänger, auf der Staatsstraße 2047 von Pfaffenhofen in Richtung Oberzeitlbach unterwegs. Etwa auf der Höhe von Humersberg wollte er nach links in einen Feldweg abbiegen, musste aber aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen. Ein hinter ihm in selber Richtung fahrender 42-jähriger BMW-Fahrer konnte nach Polizeiangaben nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in den Anhänger.

Unfall bei Altomünster-Oberzeitlbach: Autofahrer seit 2011 ohne Führerschein

Der BMW-Fahrer stieg danach laut Polizei aus, beleidigte den Traktorfahrer und bedrohte ihn. Als Polizeibeamte den Unfall aufnahmen, zeigte sich, dass er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Diese war ihm bereits im Jahr 2011 entzogen worden. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Bedrohung sowie Beleidigung eingeleitet.

Der Autofahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Der Traktor-Fahrer wurde leicht verletzt. Traktor und Auto wurden erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 50.000 Euro. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Altomünster, Wollomoos und Oberzeitlbach. (nsi)