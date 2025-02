Auto überschlägt sich bei den Sander Seen: Wie geht‘s dem Fahrer?

Ein 25-Jähriger hat sich am Donnerstagmorgen beim Todtenweiser Ortsteil Sand ohne Fremdbeteiligung mit seinem Auto überschlagen. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt.

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 7.50 Uhr, als der 25-Jährige auf der Kreisstraße von Langweid in Richtung Sand unterwegs war. Kurz vor den Sander Seen geriet sein Auto aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kurvenverlauf ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug sich im angrenzenden Feld und kam danach wieder auf den Rädern zum Stehen.

Laut ersten Schätzungen entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden. (AZ)