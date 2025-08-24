Autos stoßen bei Petersdorf zusammen: 30.000 Euro Schaden

Zwei Autos sind am Samstag auf der Staatsstraße 2047 bei Petersdorf zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 26-jähriger Autofahrer war auf der ST2047 von Gebersdorf in Richtung Osterzhausen (Pöttmes) unterwegs und wollte nach links in Richtung Schönleiten (Petersdorf) abbiegen.

Bei dem Unfall nahe Petersdorf entsteht am Samstag ein Schaden von 30.000 Euro

Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger übersah der Polizei zufolge, dass sein Vordermann abbiegen wollte, und scherte zum Überholen aus. Beide Wagen stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (nsi)