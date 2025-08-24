Icon Menü
Unfall bei Petersdorf: 63-jähriger Autofahrer kracht von hinten in 26-jährigen Autofahrer

Petersdorf

Autos stoßen bei Petersdorf zusammen: 30.000 Euro Schaden

Bei Petersdorf stoßen am Samstag zwei Autos zusammen. Ein Autofahrer kracht auf der Staatsstraße 2047 bei Schönleiten von hinten in einen abbiegenden Wagen.
    •
    •
    •
    Nahe Petersdorf stießen am Samstagnachmittag zwei Autos auf der ST2047 zusammen. Ein 63-Jähriger krachte mit seinem Wagen in das Auto seines 26-jährigen Vordermanns, der gerade nach links abbiegen wollte.
    Nahe Petersdorf stießen am Samstagnachmittag zwei Autos auf der ST2047 zusammen. Ein 63-Jähriger krachte mit seinem Wagen in das Auto seines 26-jährigen Vordermanns, der gerade nach links abbiegen wollte. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zwei Autos sind am Samstag auf der Staatsstraße 2047 bei Petersdorf zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 26-jähriger Autofahrer war auf der ST2047 von Gebersdorf in Richtung Osterzhausen (Pöttmes) unterwegs und wollte nach links in Richtung Schönleiten (Petersdorf) abbiegen.

    Bei dem Unfall nahe Petersdorf entsteht am Samstag ein Schaden von 30.000 Euro

    Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger übersah der Polizei zufolge, dass sein Vordermann abbiegen wollte, und scherte zum Überholen aus. Beide Wagen stießen zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (nsi)

