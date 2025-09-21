Unfall bei Unterbachern: Autofahrerin kommt von der Straße ab

Auf der Kreisstraße AIC1 bei Inchenhofen hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Dabei wurde eine 30-jährige Autofahrerin verletzt. Sie war gegen 15 Uhr vom Inchenhofener Ortsteil Unterbachern in Richtung Inchenhofen unterwegs und kam nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab.

Unbeteiligter versorgt Autofahrerin nach Unfall bei Inchenhofen

Die Frau konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde durch einen Unbeteiligten erstversorgt. Sie erlitt einen Schock und wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. (nsi)