Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Unfall bei Unterbachern: 30-Jährige kommt in Linkskurve mit Auto von Kreisstraße ab

Inchenhofen

Unfall bei Unterbachern: Autofahrerin kommt von der Straße ab

Eine 30-jährige Autofahrerin kommt auf der Kreisstraße AIC1 bei Inchenhofen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Ein Unbeteiligter hilft der Frau.
    • |
    • |
    • |
    Eine 30-jährige Autofahrerin musste nach einem Unfall auf der Kreisstraße AIC1 bei Inchenhofen ins Krankenhaus gebracht werden.
    Eine 30-jährige Autofahrerin musste nach einem Unfall auf der Kreisstraße AIC1 bei Inchenhofen ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Auf der Kreisstraße AIC1 bei Inchenhofen hat sich am Freitag ein Unfall ereignet. Dabei wurde eine 30-jährige Autofahrerin verletzt. Sie war gegen 15 Uhr vom Inchenhofener Ortsteil Unterbachern in Richtung Inchenhofen unterwegs und kam nach Polizeiangaben in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab.

    Unbeteiligter versorgt Autofahrerin nach Unfall bei Inchenhofen

    Die Frau konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde durch einen Unbeteiligten erstversorgt. Sie erlitt einen Schock und wurde in ein nahes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. (nsi)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden