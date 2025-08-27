Auffahrunfall in Alsmoos: 18-Jährige kracht in geparkten Transporter

Eine 18-jährige VW-Fahrerin ist im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos auf einen am Straßenrand geparkten Transporter aufgefahren. Die Frau war am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Aichacher Straße in Richtung Staatsstraße ST2035 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie dabei einen am Straßenrand abgestellten Ford Transit und fuhr diesem in das Heck.

Nach Unfall in Alsmoos müssen Auto und Transporter abgeschleppt werden

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Wagen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste noch vor ort vom Rettungsdienst behandelt werden. (hop)