Unfall im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos: Auto prallt ins Heck eines Transporters am Straßenrand

Petersdorf

Auffahrunfall in Alsmoos: 18-Jährige kracht in geparkten Transporter

Im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos übersieht eine 18-jährige Autofahrerin einen geparkten Transporter. Durch den Aufprall wird sie leicht verletzt.
    In Petersdorf übersah eine 18-jährige Autofahrerin einen geparkten Transporter und fuhr auf ihn auf.
    In Petersdorf übersah eine 18-jährige Autofahrerin einen geparkten Transporter und fuhr auf ihn auf. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Eine 18-jährige VW-Fahrerin ist im Petersdorfer Ortsteil Alsmoos auf einen am Straßenrand geparkten Transporter aufgefahren. Die Frau war am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf der Aichacher Straße in Richtung Staatsstraße ST2035 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, übersah sie dabei einen am Straßenrand abgestellten Ford Transit und fuhr diesem in das Heck.

    Nach Unfall in Alsmoos müssen Auto und Transporter abgeschleppt werden

    Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Wagen so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste noch vor ort vom Rettungsdienst behandelt werden. (hop)

