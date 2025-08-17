Autofahrer hält nicht an Stoppschild und touchiert Anhänger

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitag gegen 16.30 Uhr in Aichach ereignet, meldet die Polizei.

Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr demnach ordnungswidrig trotz Stoppschilds von der Wilhelm-Wernseher-Straße in die Martinstraße ein. Zur gleichen Zeit befand sich ein 43-jähriger Autofahrer mit Anhänger auf der Vorfahrtsstraße im ordnungsgemäßen Abbiegevorgang, so die Polizei. Der Anhänger touchierte dabei die linke vordere Seite des Unfallverursachers.

Geringer Sachschaden bei Unfall in Aichach

Am Anhänger sowie am Auto des Verursachers entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 800 Euro. (bac)