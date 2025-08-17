Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Unfall in Aichach: 72-Jähriger überfährt Stoppschild und kollidiert mit Anhänger

Aichach

Autofahrer hält nicht an Stoppschild und touchiert Anhänger

Trotz Stoppschild fährt ein 72-Jähriger in Aichach in eine Kreuzung ein. Dabei stößt er mit dem Anhänger eines abbiegenden Autos zusammen.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Weil ein Autofahrer ein Stopp-Schild missachtet hat, ist es am Freitag in Aichach zu einem Unfall gekommen.
    Weil ein Autofahrer ein Stopp-Schild missachtet hat, ist es am Freitag in Aichach zu einem Unfall gekommen. Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

    Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich am Freitag gegen 16.30 Uhr in Aichach ereignet, meldet die Polizei.

    Ein 72-jähriger Autofahrer fuhr demnach ordnungswidrig trotz Stoppschilds von der Wilhelm-Wernseher-Straße in die Martinstraße ein. Zur gleichen Zeit befand sich ein 43-jähriger Autofahrer mit Anhänger auf der Vorfahrtsstraße im ordnungsgemäßen Abbiegevorgang, so die Polizei. Der Anhänger touchierte dabei die linke vordere Seite des Unfallverursachers.

    Geringer Sachschaden bei Unfall in Aichach

    Am Anhänger sowie am Auto des Verursachers entstand ein Sachschaden in einer Gesamthöhe von 800 Euro. (bac)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden