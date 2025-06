Fußgänger wird bei Unfall in Aichach schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Aichach bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Unfall am frühen Mittwochmorgen gegen 8 Uhr. Ein 63-jähriger Autofahrer war auf der Martinstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Wilhelm-Wernseher-Straße einbiegen. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er laut Polizei den 79-jährigen Fußgänger, der den Einmündungsbereich querte, und erfasste ihn frontal.

Fußgänger wird nach Unfall in Aichach schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Der Fußgänger wurde schwer verletzt in ein nahes Krankenhaus gebracht. Die Aichacher Polizei bittet Zeuginnen oder Zeugen, die Angaben machen können, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit ihr in Verbindung zu setzen. (nsi)