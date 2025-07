Unfall in Aichach: Zehnjähriger Radler prallt in Auto und stürzt

Ein Zehnjähriger und ein Auto sind am Samstag in Aichach zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr an der Kreuzung der Prieferstraße und der Straße Am Strudl.

Zehnjähriger Bub wird bei Unfall in Aichach leicht verletzt

Der Bub war mit einem Fahrrad unterwegs, kam vom Strudl und wollte die Prieferstraße überqueren. Wie die Polizei mitteilte, missachtete er dabei die Vorfahrt des 46-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der Bub stürzte, zog sich laut Polizei aber lediglich leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro. (nsi)