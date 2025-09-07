Unbekannter fährt Zaun in Sulzbach an und hinterlässt 500 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat am Freitag bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Sulzbach einen Grundstückszaun erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, lassen die Schäden jedenfalls auf einen Verkehrsunfall schließen. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei bittet um Hinweise auf Unfallverursacher in Sulzbach

Zwischen 7.30 und 13.30 Uhr fuhr der Verursacher mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den Zaun an der Zellerstraße in Sulzbach an. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)