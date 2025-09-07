Icon Menü
Unfall in Aichach-Sulzbach: Unbekannter fährt Zaun und flieht

Aichach

Unbekannter fährt Zaun in Sulzbach an und hinterlässt 500 Euro Schaden

Im Aichacher Stadtteil Sulzbach fährt ein Unbekannter einen Grundstückszaun an und flieht. Er hinterlässt einen Schaden von 500 Euro. Nun ermittelt die Polizei.
    Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall am Freitag im Aichacher Stadtteil Sulzbach um Hinweise aus der Bevölkerung.
    Die Polizei bittet nach einem Verkehrsunfall am Freitag im Aichacher Stadtteil Sulzbach um Hinweise aus der Bevölkerung. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat am Freitag bei einem Unfall im Aichacher Stadtteil Sulzbach einen Grundstückszaun erheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, lassen die Schäden jedenfalls auf einen Verkehrsunfall schließen. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

    Polizei bittet um Hinweise auf Unfallverursacher in Sulzbach

    Zwischen 7.30 und 13.30 Uhr fuhr der Verursacher mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den Zaun an der Zellerstraße in Sulzbach an. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 500 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

