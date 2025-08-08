Icon Menü
Unfall in Aichach: Unbekannter fährt Kastenwagen auf Supermarkt-Parkplatz an

Aichach

Unbekannter fährt Kastenwagen vor Supermarkt in Aichach an

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Freisinger Straße in Aichach kommt es zu einem Unfall. Ein Unbekannter fährt einen Kastenwagen an und flieht.
    Ein Unbekannter oder eine Unbekannte hat auf einem Supermarkt-Parkplatz in Aichach einen Kastenwagen angefahren und floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern.
    Eine unbekannte Person hat in Aichach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Freisinger Straße einen Unfall verursacht und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr.

    Polizei Aichach bittet Bevölkerung um Hinweise auf Unfallverursacher

    Das Fahrzeug des Unfallverursachers oder der Unfallverursacherin touchierte einen grauen Kastenwagen der Marke Peugeot (Camper), der auf dem Kundenparkplatz des Marktes geparkt war. An der rechten Seite des Kastenwagens entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

