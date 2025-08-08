Unbekannter fährt Kastenwagen vor Supermarkt in Aichach an

Eine unbekannte Person hat in Aichach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Freisinger Straße einen Unfall verursacht und ist danach geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr.

Polizei Aichach bittet Bevölkerung um Hinweise auf Unfallverursacher

Das Fahrzeug des Unfallverursachers oder der Unfallverursacherin touchierte einen grauen Kastenwagen der Marke Peugeot (Camper), der auf dem Kundenparkplatz des Marktes geparkt war. An der rechten Seite des Kastenwagens entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)