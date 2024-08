Unfall in Binnenbach: Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Traktor

Zu einem tödlichen Unfall ist es am Samstagnachmittag im Aindlinger Ortsteil Binnenbach gekommen: Ein 66-jähriger Motorradfahrer aus München stieß gegen 13.40 Uhr an der Kreuzung von Kirchweg und Saumweg mit einem Traktor zusammen. Der Motorradfahrer starb.

Traktorfahrer übersah laut Polizei wohl den Motorradfahrer in Binnenbach

Einer Mitteilung der Polizeiinspektion Aichach vom frühen Samstagabend zufolge verlief der Unfall folgendermaßen: Der 66-jährige Motorradfahrer war auf dem Saumweg in einem Wohngebiet am Ortsrand in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung von Kirchweg und Saumweg fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Traktor in nordöstliche Richtung. Er übersah nach Angaben der Polizei den von rechts kommenden Motorradfahrer, der Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorge im Einsatz

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Freiwilligen Feuerwehren Binnenbach und Aindling sperrten sie während der Unfallaufnahme ab. Ein Unfallgutachter wurde hinzugezogen. Vor Ort waren neben den Feuerwehren Polizei, Rettungsdienst und Notfallseelsorge im Einsatz. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.