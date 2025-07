17-jähriger Radler und 19-jährige Autofahrerin stoßen in Aindling zusammen

In Aindling sind am Samstagnachmittag ein Fahrradfahrer und ein Auto zusammengestoßen. Der Unfall geschah gegen 15.30 Uhr an der Einmündung Zieglerweg/Flurweg.

Unfall in Aindling: 17-jähriger Radler prallt in die Fahrerseite eines Autos

Wie die Polizei mitteilte, kam der 17-jährige Radler aus der Verlängerung des Flurweges von links und fuhr in die linke Seite des Autos, dessen 19-jährige Fahrerin auf dem Zieglerweg in nördlicher Richtung unterwegs war. Der Radler stürzte und zog sich leichte Schürfwunden zu. Am Auto entstand kein Schaden. (nsi)