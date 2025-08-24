Autofahrer kollidiert mit Radler vor Pöttmeser Supermarkt und fährt davon

Ein Auto ist in Pöttmes am Freitag mit einem Radler zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Schrobenhausener Straße nahe dem Lidl-Supermarkt.

Unfall in Pöttmes: Autofahrer kollidiert vor Supermarkt mit Fahrradfahrer

Der Radler war auf der Schrobenhausener Straße in Richtung Marktplatz unterwegs. Auf Höhe des Supermarkts fuhr der Autofahrer aus dem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde dabei leicht verletzt. Einen Sachschaden konnte die Polizei nicht beziffern.

Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei anschließend unerlaubt davon. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)