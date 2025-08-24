Icon Menü
Unfall in Pöttmes: Auto und Radler stoßen an Schrobenhausener Straße bei Lidl-Markt zusammen

Pöttmes

Autofahrer kollidiert mit Radler vor Pöttmeser Supermarkt und fährt davon

In Pöttmes kommt es an der Schrobenhausener Straße auf Höhe des Lidl-Supermarktes zu einem Unfall. Ein Autofahrer stößt mit einem Radler zusammen und flieht.
    Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf Schrobenhausener Straße in Pöttmes.
    Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls auf Schrobenhausener Straße in Pöttmes. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Ein Auto ist in Pöttmes am Freitag mit einem Radler zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Schrobenhausener Straße nahe dem Lidl-Supermarkt.

    Unfall in Pöttmes: Autofahrer kollidiert vor Supermarkt mit Fahrradfahrer

    Der Radler war auf der Schrobenhausener Straße in Richtung Marktplatz unterwegs. Auf Höhe des Supermarkts fuhr der Autofahrer aus dem Parkplatz in den fließenden Verkehr ein. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den Radler. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radler wurde dabei leicht verletzt. Einen Sachschaden konnte die Polizei nicht beziffern.

    Der Unfallverursacher fuhr laut Polizei anschließend unerlaubt davon. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

