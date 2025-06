Unfall in Sielenbach: 16-jähriger Motorradfahrer prallt in ein Auto

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag in Sielenbach von hinten in ein Auto geprallt. Die Autofahrerin war gegen 17.45 Uhr auf der Maria-Birnbaum-Straße in Richtung Blumenthal unterwegs und wollte nach links in eine Hofeinfahrt einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, erkannte der nachfolgende Motorradfahrer zu spät, dass die Frau bremste und abbog. Er prallte seitlich in ihren Wagen.

Unfall in Sielenbach: Motorradfahrer fliegt über Motorhaube eines Autos

Laut Polizei sagten Zeugen aus, dass der Motorradfahrer unmittelbar vor der Kollision einen sogenannten „Wheelie“ machte: Bei einem solchen Manöver fahren Motorradfahrer nur auf dem Hinterrad. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer über die Motorhaube des Autos geschleudert und blieb in der angrenzenden Hofeinfahrt liegen. Er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. (nsi)