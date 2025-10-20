Unfall bei Sielenbach kostet zwei Autofahrer ihren Führerschein

Ein Unfall in Sielenbach hat am Sonntagvormittag zwei Männer ihren Führerschein gekostet. Ein 29-jähriger Autofahrer wollte gegen 11.10 Uhr vom Samweg nach links in einen Feldweg in Richtung Maria-Birnbaum-Straße einbiegen. Hierbei verlor er laut Polizei die Kontrolle über sein Auto, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte organisierte der 29-Jährige einen 36-jährigen Bekannten, der mit einem weiteren Fahrzeug zur Unfallstelle kam. Mit dem Fahrzeug des 36-Jährigen versuchte der 29-Jährige, sein Auto aus dem Graben zu ziehen.

Beide Männer sind alkoholisiert

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, stellten sie bei dem 29-Jährigen und bei dem 36-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,0 Promille und bei dem 36-Jährigen circa 1,1 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden deshalb bei dem 29-Jährigen und bei dem 36-Jährigen die Weiterfahrt, veranlassten bei beiden eine Blutentnahme und stellten bei beiden den Führerschein sicher. Gegen den 29-Jährigen wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, gegen den 36-Jährigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr. (bac)