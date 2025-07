Zwei Verletzte bei Unfall in Schiltberg: Autofahrer prallt in Vordermann

Zwei Menschen sind bei einem Unfall in Schiltberg verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah der Unfall am Mittwoch gegen 7.45 Uhr.

Unfall bei Schiltberg-Allenberg: Autofahrer sieht Bremsmanöver des Vordermanns zu spät

Ein 25-jähriger Autofahrer war auf der Verbindungsstraße von Aichach in Richtung Schiltberg unterwegs und wollte an einer Abzweigung bei Allenberg nach links abbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er anhalten. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein nachfolgender 65-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache den Bremsvorgang des 25-Jährigen zu spät und prallte von hinten in dessen Wagen.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Beteiligten leicht verletzt. Sie wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. (nsi)