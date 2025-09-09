Autofahrerin prallt bei Hilgertshausen-Tandern in ein Traktor-Gespann

Eine Frau ist am Montagmittag mit ihrem Auto auf der linken Spur der Kreisstraße zwischen Hilgertshausen-Tandern und Weitenwinterried in ein Traktor-Gespann gefahren. Laut Polizei wurde der Wagen der 50-Jährigen dabei in ein angrenzendes Feld geschleudert. Sie erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen.

Autofahrerin kollidiert mit Traktor bei Hilgertshausen-Tandern

Die Autofahrerin geriet laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr sie in die Front eines Traktor-Gespanns. Die Rettungskräfte schnitten die 50-Jährige den Angaben der Polizei zufolge aus ihrem Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau ins Universitätsklinikum Augsburg. Der 74 Jahre alte Fahrer des Traktors blieb laut Polizei unverletzt.

Am Auto der Unfallverursacherin entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Laut Polizei wurde auch der Traktor beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro. Insgesamt war die Kreisstraße aufgrund der Rettungs- und Aufräumarbeiten rund zwei Stunden gesperrt. (le/sa)