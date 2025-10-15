Icon Menü
Unfallflucht: Geparkter Mercedes in Algertshausen in der Nacht zum Dienstag beschädigt

Aichach-Algertshausen

Unfallflucht in Algertshausen: Unbekanntes Auto beschädigt Mercedes

Der Mercedes ist in der Nacht zum Dienstag in der Straße Am Hügel abgestellt. Am Morgen ist er im Frontbereich beschädigt.
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Dienstag in Algertshausen sucht die Aichacher Polizei Zeugen.
    Nach einer Unfallflucht in der Nacht zum Dienstag in Algertshausen sucht die Aichacher Polizei Zeugen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Algertshausen (Aichach) angefahren. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet.

    Laut Polizei wurde die Unfallflucht zwischen 00.00 Uhr und 5.45 Uhr Am Hügel 1 begangen. Der Mercedes, der demnach ordnungsgemäß geparkt war, wurde im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei Aichach nimmt Hinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

