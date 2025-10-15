Unfallflucht in Algertshausen: Unbekanntes Auto beschädigt Mercedes

In der Nacht zum Dienstag hat ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Mercedes in Algertshausen (Aichach) angefahren. Der Verursacher ist anschließend geflüchtet.

Laut Polizei wurde die Unfallflucht zwischen 00.00 Uhr und 5.45 Uhr Am Hügel 1 begangen. Der Mercedes, der demnach ordnungsgemäß geparkt war, wurde im Frontbereich beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. Die Polizei Aichach nimmt Hinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)