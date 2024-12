Unbekannte Person beschädigt ein geparktes Auto

Eine Unfallflucht hat sich am Montag in Aichach ereignet. Wie die Polizei berichtet, parkte ein 70-Jähriger sein Auto gegen 11.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Martinstraße. Als er gegen 12.10 Uhr zu seinem BMW zurückkam, bemerkte er im Frontbereich eine Beschädigung. Diese hat laut Polizei offensichtlich ein bislang unbekannter Autofahrer verursacht, der sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Bei dem Unfall in Aichach entsteht ein vierstelliger Sachschaden

Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizeiinspektion Aichach zu melden. (bac)