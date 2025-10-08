Unfallflucht: Unbekannter beschädigt roten Ford in einer Hofeinfahrt

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 8.20 Uhr und 10.20 Uhr in der Georgenstraße in Aichach. Nach Polizeiangaben beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Ford Transit, der in einer Hofeinfahrt ordnungsgemäß abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizei zu melden. (AZ)

