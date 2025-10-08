Icon Menü
Unfallflucht in Aichach: Unbekannter beschädigt Ford Transit in Einfahrt

Aichach

Unfallflucht: Unbekannter beschädigt roten Ford in einer Hofeinfahrt

Aichacher Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in der Georgenstraße. Der Ford Transit war ordnungsgemäß in einer Hofeinfahrt abgestellt.
    Die Polizei in Aichach sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Aichach.
    Die Polizei in Aichach sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in Aichach. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 8.20 Uhr und 10.20 Uhr in der Georgenstraße in Aichach. Nach Polizeiangaben beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Ford Transit, der in einer Hofeinfahrt ordnungsgemäß abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 bei der Polizei zu melden. (AZ)

