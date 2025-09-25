Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Porsche in Aichach

Eine unbekannte Person hat am Dienstagvormittag in Aichach einen Porsche beschädigt und ist geflüchtet.

Laut Polizei war der Wagen zwischen 7.30 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Donauwörther Straße abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)