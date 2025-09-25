Icon Menü
Unfallflucht: In Aichach wird ein Porsche angefahren

Aichach

Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Porsche in Aichach

Der Porsche wird auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes an der Donauwörther Straße angefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Nachdem eine unbekannte Person einen Porsche in Aichach beschädigt hat, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.
    Nachdem eine unbekannte Person einen Porsche in Aichach beschädigt hat, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Eine unbekannte Person hat am Dienstagvormittag in Aichach einen Porsche beschädigt und ist geflüchtet.

    Laut Polizei war der Wagen zwischen 7.30 und 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Geldinstitutes in der Donauwörther Straße abgestellt. Der Sachschaden wird auf etwa 1700 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Unfallflucht. Sie nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

