Unbekannter begeht auf einem Kundenparkplatz Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende an der Messerschmittstraße in Dasing ereignet. Wie die Aichacher Polizei berichtet, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer im Zeitraum von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 0.30 Uhr, auf einem Kundenparkplatz einen dort abgestellten Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall in Dasing

Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden.