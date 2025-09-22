Icon Menü
Unfallflucht in Dasing: Unbekannter Fahrer beschädigt Opel auf Kundenparkplatz

Dasing

Unbekannter begeht auf einem Kundenparkplatz Unfallflucht

Auf einem Kundenparkplatz in Dasing fährt ein unbekannter Fahrer ein Auto an und fährt dann weg. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Von Claudia Bammer
    Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person in Dasing begangen.
    Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person in Dasing begangen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Eine Unfallflucht hat sich am Wochenende an der Messerschmittstraße in Dasing ereignet. Wie die Aichacher Polizei berichtet, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer im Zeitraum von Samstag, 23.45 Uhr, bis Sonntag, 0.30 Uhr, auf einem Kundenparkplatz einen dort abgestellten Opel. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

    Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall in Dasing

    Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-11 an die Polizeiinspektion Aichach zu wenden.

