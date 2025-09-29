Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Eine Unfallflucht hat sich am Freitag zwischen 14 und 16 Uhr in Inchenhofen ereignet, meldet die Aichacher Polizei am Montag. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte laut Polizei in der Pöttmeser Straße zwischen den Hausnummern 15 bis 20 einen ordnungsgemäß geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu der Unfallflucht in Inchenhofen

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)