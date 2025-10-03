Unbekannter fährt Auto an und verschwindet

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in Inchenhofen ereignet. Das meldet die Aichacher Polizei. Laut deren Bericht wurde im Zeitraum von 6 bis 16 Uhr in der Aichacher Straße 2 das geparkte Auto eines 46-Jährigen von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Fahrzeug des 46-Jährigen beläuft sich auf etwa 4000 Euro.

Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall in Inchenhofen

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (bac)