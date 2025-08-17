Autofahrer kommt von der Straße ab und flüchtet zu Fuß

Zu Fuß ist ein Autofahrer nach einem Unfall in Rehling vom Unfallort geflüchtet, berichtet die Polizei. Der Mann kam in der Nacht auf Sonntag gegen 0.45 Uhr in Rehling im Strudelweg mit seinem BMW von der Straße ab.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß. Ein unbeteiligter Zeuge meldete dies der Polizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung ab. So gelang es der eingesetzten Polizeistreife den 22-jährigen Fahrer im Nahbereich anzutreffen.

Fahrer hat 2,28 Promille und riecht nach Marihuana

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille. Die Beamten bemerkten zudem starken Marihuana-Geruch. Der 22-Jährige musste daraufhin zur Blutentnahme. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Glücklicherweise entstand kein Fremdschaden, so die Polizei. Auf den 22-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Ein Freund des Unfallfahrers kommt dazu – und hat Glück

Während die Beamten mit der Unfallaufnahme beschäftigt waren, kam ein Freund des Unfallfahrers mit seinem Auto hinzu. Auch bei ihm bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch. Der Fahrer hatte jedoch Glück. Sein Atemalkoholwert lang noch knapp unterhalb des gesetzlichen Grenzwerts. Der Fahrzeugschlüssel wurde sicherheitshalber an einen nüchternen Beifahrer übergeben, der das Auto verkehrssicher abstellte und den Schlüssel bis zum Folgetag verwahrte. (bac)