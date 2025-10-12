Unfallflucht: Schwarzer Corsa auf VfL-Parkplatz angefahren

Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht zum Samstag in Ecknach einen schwarzen Opel Corsa beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz des VfL abgestellt.

Laut Polizei parkte die 25-jährige Besitzerin den Corsa am Freitag gegen 21 Uhr. Als sie am Samstag gegen 10 Uhr zurückkehrte, fand sie ihr Auto mit einem Schaden am Heck wieder. Die Schadenshöhe beträgt rund 3000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 08251/8989-11 entgegen. (AZ)