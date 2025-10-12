Icon Menü
Unfallflucht: Schwarzer Corsa in Ecknach beschädigt.

Aichach-Ecknach

Unfallflucht: Schwarzer Corsa auf VfL-Parkplatz angefahren

Der Corsa ist von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz des VfL-Ecknach abgestellt. Am Morgen hat er einen Schaden am Heck.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. In der Nacht zum Samstag wurde ein schwarzer Corsa in Ecknach angefahren.
    Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht. In der Nacht zum Samstag wurde ein schwarzer Corsa in Ecknach angefahren. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Nacht zum Samstag in Ecknach einen schwarzen Opel Corsa beschädigt. Der Wagen war auf dem Parkplatz des VfL abgestellt.

    Laut Polizei parkte die 25-jährige Besitzerin den Corsa am Freitag gegen 21 Uhr. Als sie am Samstag gegen 10 Uhr zurückkehrte, fand sie ihr Auto mit einem Schaden am Heck wieder. Die Schadenshöhe beträgt rund 3000 Euro. Der Verursacher beging Unfallflucht. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 08251/8989-11 entgegen. (AZ)

