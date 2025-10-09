Icon Menü
Unfallflucht: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt VW-Bus in Aichach

Aichach

Unbekanntes Fahrzeug beschädigt VW-Bus in Aichach

Der VW-Bus partk am Dienstagmorgen auf dem Stadtplatz und an der Augsburger Straße. Die Polizei sucht Zeugenhinweise
    •
    •
    •
    Die Aichacher Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die am Dienstag von einer unbekannten Person begangen wurde.
    Die Aichacher Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die am Dienstag von einer unbekannten Person begangen wurde. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Einen Schaden von 2000 Euro hat ein unbekanntes Fahrzeug am Dienstag an einem VW-Bus in Aichach angerichtet. Der Verursacher flüchtete.

    Laut Polizei steht nicht genau fest, wo das Fahrzeug beschädigt wurde. Der VW-Bus einer 45-jährigen Frau war zwischen 8.50 und 10 Uhr zunächst vor einem Buchladen am Stadtplatz und anschließend vor einem Matratzengeschäft in der Augsburger Straße abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

