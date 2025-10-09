Unbekanntes Fahrzeug beschädigt VW-Bus in Aichach

Einen Schaden von 2000 Euro hat ein unbekanntes Fahrzeug am Dienstag an einem VW-Bus in Aichach angerichtet. Der Verursacher flüchtete.

Laut Polizei steht nicht genau fest, wo das Fahrzeug beschädigt wurde. Der VW-Bus einer 45-jährigen Frau war zwischen 8.50 und 10 Uhr zunächst vor einem Buchladen am Stadtplatz und anschließend vor einem Matratzengeschäft in der Augsburger Straße abgestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)