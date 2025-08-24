Polizei erwischt Autofahrer mit ungültigen Kennzeichen

Mit einem entstempelten Kennzeichen hat die Polizei einen Autofahrer in Aichach erwischt. Der 57-Jährige war am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Wittelsbacher Weg unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten.

Autofahrer ist in Aichach mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Dabei stellte sich nach Polizeiangaben nicht nur heraus, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen bereits entstempelt worden ware und somit keine gültige Zulassung mehr bestand. Sondern die Beamten fanden außerdem heraus, dass die Kennzeichen ursprünglich für einen anderen Wagen ausgestellt worden waren. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs. (nsi)