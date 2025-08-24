Icon Menü
Ungültige Nummernschilder: Polizei hält Autofahrer in Aichach an

Aichach

Polizei erwischt Autofahrer mit ungültigen Kennzeichen

Ein Autofahrer wird nachts in Aichach von der Polizei kontrolliert. Dabei stellt sich nicht nur heraus, dass er mit entstempelten Kennzeichen unterwegs ist.
    Mit ungültigen Autokennzeichen war ein 57-Jähriger am Samstag in Aichach unterwegs und wurde von der Polizei angehalten.
    Mit ungültigen Autokennzeichen war ein 57-Jähriger am Samstag in Aichach unterwegs und wurde von der Polizei angehalten. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

    Mit einem entstempelten Kennzeichen hat die Polizei einen Autofahrer in Aichach erwischt. Der 57-Jährige war am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Wittelsbacher Weg unterwegs, als die Beamten ihn kontrollierten.

    Autofahrer ist in Aichach mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

    Dabei stellte sich nach Polizeiangaben nicht nur heraus, dass das angebrachte amtliche Kennzeichen bereits entstempelt worden ware und somit keine gültige Zulassung mehr bestand. Sondern die Beamten fanden außerdem heraus, dass die Kennzeichen ursprünglich für einen anderen Wagen ausgestellt worden waren. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs. (nsi)

