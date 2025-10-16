Aktion in Aichach will unsichtbare Leiden sichtbar machen

Endometriose, Depressionen, Autismus, ADHS, Diabetes oder Krebs haben eins gemeinsam: In den allermeisten Fällen kann man diese Erkrankungen nicht auf den ersten Blick sehen. Diese und viele weitere Diagnosen verursachen den Betroffenen unsichtbares Leid. Um die Öffentlichkeit hierfür zu sensibilisieren, gibt es seit 2024 mit dem 20. Oktober den internationalen Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen. Aus diesem Anlass ist erstmals in Aichach eine Aktion geplant.

Aichacherin sieht täglich das Leid Betroffener

Clarissa Junger-Speckner leitet die Selbsthilfegruppe Autismus in Aichach, hat selbst einen autistischen Sohn und sieht in Ihrer Naturheilpraxis täglich Menschen, die mit nicht sichtbaren Beschwerden zu kämpfen haben. Für mehr Sichtbarkeit, Bewusstsein und Verständnis für die Betroffenen veranstaltet Junger-Speckner am Montag, 20. Oktober, eine Aktion am Eichenhain am Tandlmarkt.

Dort können alle Menschen, die unter einer nicht auf den ersten Blick erkennbaren Erkrankung oder Beeinträchtigung leiden, zusammenkommen. Um das Unsichtbare sichtbar zu machen, sollen die Teilnehmer nach Möglichkeit ein weißes T-Shirt anziehen, auf dem die nicht sichtbaren Beschwerden stehen. „Keiner muss eine Diagnose preisgeben“, versichert Junger-Speckner, die als Beispiele „Schmerzen“, „Erschöpfung“ oder „Schlaflosigkeit“ nennt.

Weißes T-Shirt mit Symptom, Diagnose oder blanko

Wer möchte, kann selbstverständlich auch eine Diagnose schreiben. „Chronisches Fatigue Syndrom, Long Covid oder verschiedene chronische Darmerkrankungen“ könnten die Betroffenen mit zahlreichen Symptomen belasten, erklärt die Initiatorin. Durch die Aktion am Tandlmarkt möchte sie erreichen, „dass die Leute ernst genommen werden und ein Umdenken stattfindet“. Auch ein weißes T-Shirt ohne Aufschrift kann zur symbolischen Unterstützung getragen werden.

Die Aktion findet am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr am Eichenhain statt. Junger-Speckner freut sich über möglichst viele Teilnehmer. Für mehr Aufmerksamkeit und Toleranz gegenüber Menschen, die unsichtbar leiden, möchte sie ein Zeichen setzen.