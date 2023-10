Unbekannter steigt in Hofladen ein und bricht Geldkassette auf

Ein Einbrecher gelangt über ein gekipptes Fenster in einen Hofladen in Unterach. Was die Beute anbelangt, hat der Täter allerdings Pech.

In der Nacht zum Donnerstag ist ein Unbekannter in einen Hofladen in Unterach (Rehling) eingestiegen. Er brach die Geldkassette auf.

Wie die Polizei mitteilt, gelangte der Täter über ein gekipptes Fenster in den Laden, der sich An der Lechleite befindet. In dem Selbstbedienungsladen hebelte der Täter die fest montierte Kassette auf. Sie war jedoch am Vorabend geleert worden. Der Unbekannte musste deshalb ohne Beute vom Tatort abrücken.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte zwischen 4 und 4.30 Uhr vor Ort war und bittet um Hinweise unter 08251/8989-0. (AZ)