Ruheständler bekommen Einblick in Abläufe bei Firma Pfeifer

Großes Interesse zeigte der Verein der Aichacher Ruheständler bei seiner jüngsten Betriebsbesichtigung im Werk der weltweit tätigen Firma Pfeifer in Unterbernbach (Markt Kühbach). Mehr als 40 Mitglieder folgten der Einladung und wurden von Werksleiter Uwe Herold und Vertriebsleiter Markus Kreutmayr durch die weitläufigen Produktionsanlagen geführt. Die Teilnehmer erhielten einen spannenden Einblick in die Geschichte und Entwicklung des Unternehmens. Pfeifer hatte im Jahr 2005 mit der Übernahme der Firma Heggenstaller eines der traditionsreichsten Unternehmen der deutschen Holzindustrie in seine Unternehmensgruppe integriert. Heute zählt Pfeifer europaweit 13 Standorte – am Standort Unterbernbach sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, die jährlich etwa 850.000 Festmeter Holz verarbeiten. Die Ruheständler zeigten sich beeindruckt von der Vielfalt der Produktion: In Unterbernbach entstehen Schnittholz, Pressspanklötze, Pellets und Öko-Strom. Täglich rollen rund 150 Lkw mit Rundholz auf das Werksgelände, um die Versorgung der Produktionslinien sicherzustellen. Besonders eindrucksvoll war für die Besucher die Verarbeitung der angelieferten Baumstämme sowie die Größe und Komplexität des Betriebes. Zum Abschluss bedankte sich Ruheständlervorsitzender Helmut Beck im Namen der Gruppe für die hochinteressante Führung und überreichte ein Präsent an die Gastgeber.

