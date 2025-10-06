Segen für Gaben am Erntedankaltar

Kühbachs Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl feierten den Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Martin im Ortsteil Unterbernbach. Zum Abschluss wurden die Gaben am Erntedankaltar und die Minibrote gesegnet.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt