Unterbernbach: Segen für Gaben am Erntedankaltar

Unterbernbach

Segen für Gaben am Erntedankaltar

Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl feiern den Erntedankgottesdienst.
Von Monika Walter
    Pfarrer Fleischmann segnete die Gaben.
    Pfarrer Fleischmann segnete die Gaben. Foto: Monika walter

    Kühbachs Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl feierten den Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Martin im Ortsteil Unterbernbach. Zum Abschluss wurden die Gaben am Erntedankaltar und die Minibrote gesegnet.

