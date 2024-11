Unterbernbacher feiern „Marianische Bruderschaft der Unbefleckten Empfängnis“

In der Pfarrkirche St. Martin in Unterbernbach (Markt Kühbach) wird am Sonntag, 8. Dezember, ab 8.15 Uhr die „Marianische Bruderschaft der Unbefleckten Empfängnis“ gefeiert. In der Kirche hängt das Bild der „Marianischen Bruderschaft der Unbefleckten Empfängnis“. Das ursprünglich als Porträt einer deutschen Prinzessin entstandene Werk wurde 1704 vom Hausmaler des Benediktinerklosters Prüfening bei Regensburg auf Bitten des Paters Angermayr von Wessobrunn in ein Marienbild umgewandelt. Eine gedruckte Satzung aus dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts spricht davon, dass die Bruderschaft in Unterbernbach 1707 gegründet wurde. Ein Visitationsbericht nennt allerdings als Gründungsdatum das Jahr 1732.

