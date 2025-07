Unterbiberger Hofmusik spielt im Aichacher Spitalhof

Das virtuose Verschmelzen unterschiedlichster Genres und Musikkulturen mit traditionell heimischer Volksmusik ist das Markenzeichen der Unterbiberger Hofmusik. Wie sich das anhört, können Interessierte am Samstag, 12. Juli, unter freiem Himmel in Aichach erleben. Dann gibt die Unterbiber Hofmusik ein Sommerkonzert im Spitalhof.

Es hört sich „typisch bayrisch“ an, wenn die sieben Musiker loslegen, um sich schon bald darauf jenseits der Alpen oder auch ganz woanders wiederzufinden. Laut Mitteilung ließe sich die Formation ebenso im Bereich New Jazz verorten wie in internationaler Folk-Roots-Weltmusik.

Das Herzstück der Band aus dem Münchner Umland bilden das Ehepaar Irene und Franz Himpsl und ihre drei Söhne Xaver, Ludwig und Franz – allesamt studierte Musiker. Seit über zwei Jahrzehnten überschreiten die Himpsls mit Trompeten, Horn, Percussion, Tuba und Akkordeon musikalische Grenzen und pflegen dabei eine radikal unorthodoxe Kombination aus traditioneller Blasmusik mit Jazz und Einflüssen aus aller Welt. Dabei bindet die Gruppe stets hochkarätige Gastmusiker in ihre Projekte ein – in Aichach ist der junge Startrompeter Andreas Hinterreiner als Solist mit dabei. Der vielfach ausgezeichnete Jazzmusiker und Komponist spielte viele Jahre mit dem Bundesjazzorchester und trat mit Größen wie Till Brönner, Dreiviertelblut oder Bananafishbones auf.

„Dahoam und Retour“ lautet die Devise beim Freiluft-Konzert im lauschigen Spitalhof. Karten auf okticket.de oder in der Stadt-Info am Stadtplatz 40 (beim Oberen Tor). Restkarten an der Abendkasse ab 18.30 Uhr. Sitzkissen oder Decken sind mitzubringen. (AZ)