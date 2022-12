16-Jähriger zwickt mit Gartenschere zehn junge Bäumchen ab

Ein Zeuge beobachtet den Jugendlichen in einem Waldgebiet bei Untergriesbach. Er verständigt die Polizei. Hat der 16-Jährige weitere Bäume abgesägt?

Ein 16-jähriger Jugendlicher hat am Dienstagnachmittag in einem Waldstück beim Aichacher Stadtteil Untergriesbach kleine Bäumchen mit einer Gartenschere abgezwickt. Dabei beobachtete ihn ein Zeuge und benachrichtigte die Polizei.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Zeuge gegen 15.10 Uhr gesehen, wie sich der Jugendliche in dem Wald am Mauerbacher Weg mit der Gartenschere an den Bäumchen zu schaffen gemacht habe. Die Polizei traf den 16-Jährigen aus dem Stadtgebiet noch vor Ort an. Er hatte unmittelbar zuvor mit der Gartenschere zehn Bäume abgeschnitten.

Im Herbst sägte eine unbekannte Person 45 Bäume bei Untergriesbach um

Jetzt ermittelt die Polizei nicht nur, welches Motiv der Jugendliche für die Tat hatte. Sie untersucht außerdem, ob er auch für einen ähnlichen Baumfrevel infrage kommt. Zwischen Mitte September und Oktober hatte eine unbekannte Person im gleichen Waldgebiet bei Untergriesbach 45 junge Bäume umgesägt. Die Bäumchen, bei denen es sich überwiegend um Ahorne handelte, standen dort seit etwa fünf Jahren zur Aufzucht und waren gegen Tierverbiss mit Hülsen ummantelt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. (AZ)