Am Griesbach wird ein Rückhaltebecken geplant

Am Oberlauf des Griesbachs ist ein Rückhaltebecken auf einer Fläche vorgesehen, die sich im Besitz der Stadt befindet. Der Auftrag für die Planung wurde bereits vergeben, berichtete Bürgermeister Klaus Habermann bei der Bürgerversammlung in dem Aichacher Ortsteil. Zu der Versammlung am Montag im Gasthof Wagner kamen von den 516 Einwohnern in diesem Ort etwa zwei Dutzend. Ein weiteres Dutzend an Besuchern bildeten die Mitglieder des Stadtrats zusammen mit Mitgliedern der Verwaltung.

