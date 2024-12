Bernhard Glassner ist wieder Schützenkönig bei den Griesbachtalern

Auf der Weihnachtsfeier der Griesbachtaler Schützen Untergriesbach (Stadt Aichach) stand als Höhepunkt die Königsproklamation an. Insgesamt nahmen neun Schützinnen und Schützen sowie vier Nachwuchsschützen am Königsschießen teil. Am treffsichersten erwies sich der Schützenkönig vom Vorjahr, Bernhard Glassner. Er erzielte mit der Luftpistole einen 52,7 Teiler und sicherte sich damit die Königswürde. Neumitglied Anton Finkenzeller erreichte mit dem Luftgewehr einen 66,1 Teiler und war somit Gewinner der Scheibe des Schützenkönigs. Luise Gilgin erzielte mit einem 86,9 Teiler mit dem Luftgewehr den besten Tiefschuss und wurde Schützenkönigin bei den Jungschützen.

