Ihr reichen sieben Gänge: Renate Heinrich ist eine unermüdliche Radlerin

Renate Heinrich steht in den Startlöchern: Sie bricht zu einer, wie sie sagt, "nicht so langen" Radtour Richtung Augsburg auf. Dort möchte sie um den Kuhsee radeln.

Von Carmen Jung

Radfahren boomt. Es gibt Alltagsradler, Gelegenheitsradfahrer, Rennradfahrer, Mountainbiker etc. So unterschiedlich wie die Zweiräder, so unterschiedlich sind auch diejenigen, die im Sattel sitzen. Und manche von ihnen stechen aus der Menge heraus. In einer kleinen Serie stellen wir besondere Radltypen vor. Heute: Renate Heinrich, 60, aus Untergriesbach (Aichach). Die gelernte Verkäuferin arbeitet in einer Bäckerei und ist viel mit dem Tourenrad im Landkreis unterwegs. 2022 schaffte sie 15.000 Kilometer. Sie erzählt:

"Ich war nie eine gute Autofahrerin. Also bin ich immer alles geradelt. Doch früher war ich faul, da war immer alles zu viel. Irgendwann habe ich Spaß gefunden an der Bewegung. Angefangen hat es mit dem Schwimmen. Jetzt ist mir das Radeln wichtiger. Man kann es fast ein bisserl als Sucht bezeichnen. Wenn es regnet, hab' ich im Kopf, wann ich wieder fahren kann. Es treibt mich raus.



