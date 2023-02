Vierjähriges Mädchen stößt mit Fahrrad in Untergriesbach gegen Auto

Kleinkind überquert die Fußgängerfurt im Aichacher Stadtteil zu forsch, fährt gegen ein Auto und verletzt sich dabei leicht.

Bei einem Sturz hat sich ein Kleinkind am Samstag im Aichacher Stadtteil Untergriesbach leicht verletzt. Das vierjährige Mädchen überquerte laut Polizeiangaben mit dem Fahrrad gegen 14.30 Uhr die Fußgängerfurt auf der Schiltberger Straße. Das kleine Mädchen fuhr etwas zu forsch, so die Polizei, und stieß in die linke Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Autos. Das Kind stürzte und zog sich Prellungen an der Hand zu. Am Auto entstand leichter Sachschaden. (cli)