Auch in der Pfarrkirche St. Kastulus in Unterschönbach (Markt Kühbach) gab Pfarrer Simon Fleischmann den Heiligen Drei Königen seinen Segen mit auf den Weg. Am nächsten Tag zogen dann David Mair sowie Maxi und Sophia Schreier (Bild von rechts) in Ober- und Unterschönbach von Haus zu Haus, um für die Sternsingeraktion zu sammeln.

