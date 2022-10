Milchkönigin Veronika Gschoßmann liegt die Landwirtschaft am Herzen

Plus Die 23-Jährige aus dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach will mehr, als nur zwei Jahre lang das Produkt Milch präsentieren. Sie hat ein langfristiges Ziel.

Dass sie gern Milch trinkt, gehört sozusagen zu Ihrer Stellenbeschreibung. Veronika Gschoßmann ist seit Mai die Bayerische Milchkönigin. Seitdem ist die 23-jährige Unterschönbacherin (Markt Kühbach) auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Als Milchkönigin will Gschoßmann nicht nur das Produkt präsentieren, sondern auch die Landwirtschaft und ihre Betriebe ins öffentliche Bewusstsein rücken.