Unterwittelsbach

06:00 Uhr

Am Freitag ist Premiere: "Der Geisterbräu" geht am Sisi-Schloss um

Theaterfreunde-Vorsitzender und Regisseur Franz Mair freut sich auf eine voll besetzte Tribüne bei den kommenden Aufführungen am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach.

Plus Regisseur und Vorsitzender Franz Mair freut sich auf die erste Aufführung unter freiem Himmel. Sein Geisterbräu ist ein "Wuischbecka". Mair erzählt, was ihn glücklich macht.

"Der Geisterbräu" treibt ab Freitagabend sein Unwesen im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach. Am Sisi-Schloss starten die Theaterfreunde Wittelsbach in ihre Freilichtsaison. Am Abend der Generalprobe gab Franz Mair, einer der Gründungsväter des rührigen Vereins, im Gespräch mit unserer Redaktion einen Einblick in diese Theatertruppe. Er ist mit Leidenschaft dabei.

Der 63-jährige Mair ist seit 40 Jahren Vorsitzender, Regisseur und natürlich auch leidenschaftlicher Mitspieler der Theaterfreunde. Für seine Verdienste wurde er schon vor Jahren - ebenso wie Theo Hell, sein Mitstreiter aus ersten Tagen - mit der Theaterverdienstmedaille des Landkreises ausgezeichnet. Zudem zählt der 1983 gegründete Verein seit 2012 zu den Kulturförderpreisträgern der Stadt Aichach.

