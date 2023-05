Bei den Theaterfreunden Wittelsbach geht "der Geisterbräu" um

Nach sechs Jahren Pause führen die Theaterfreunde Wittelsbach am Aichacher Sisi-Schloss wieder ein Theaterstück auf. Wer kann der schönen Witwe Wally helfen?

Nach sechs langen Jahren spielen die Theaterfreunde Wittelsbach nun wieder. Zuletzt führten sie am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) "Die Feuerzangenbowle" auf. Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens spielen sie "Der Geisterbräu" von Josef Maria Lutz. Premiere ist am Freitag, 16. Juni. Wie der Verein in einer Mitteilung berichtet, ist die Online-Reservierung der Karten für die Aufführungen im Freilichttheater ab sofort möglich.

Der lebenslustige Unterbräu Xaver Bogenrieder stirbt überraschend und hinterlässt seiner schönen und ehrbaren Witwe Wally eine heruntergekommene Wirtschaft nebst Brauerei und eine Menge Schulden. Denn der Unterbräu hat sich zu Lebzeiten weniger um die Bewirtschaftung, mehr aber um die Frauen gekümmert. Zu all dem taucht bei der Trauerfeier auch noch eine Sängerin auf, um die schönen Kleider, welche ihr "ihr Mäzen" gekauft hatte, von der Witwe bezahlen zu lassen. Gepeinigt von der öffentlichen Schande und der finanziellen Not sieht Wally sich noch dazu von den zahlreichen Offerten heiratswilliger Kavaliere in die Enge getrieben.

Am Aichacher Sisi-Schloss geht ein Geist um

Der verliebte Braumeister steht der jungen Frau mit Rat und Tat zur Seite, doch seine Nebenbuhler sind zahlreich und die finanzielle Lage aussichtslos. Mit der Hilfe seiner guten Freundin Liesl greift er zu einer List: Er lässt den verstorbenen Unterbräu als Geist umgehen, um wieder für Ordnung zu sorgen. Dies bringt allerdings viel Unruhe ins beschauliche Wuischbo, und so ganz scheint der Plan auch nicht aufzugehen.

Nach sechs Jahren Pause freuen sich bei den Theaterfreunden Wittelsbach alle wieder auf die Aufführung. Foto: Katharina Rosenberger

Der turbulente Schlussakt wird zeigen, ob der armen Wally noch zu helfen war. Die Leseproben der Schauspielerinnen und Schauspieler der Wittelsbacher Theaterfreunde haben bereits im Februar 2023 begonnen. Alle "gschleckigen Mannsbilder und Kavaliere" der Theaterfreunde bauen laut Mitteilung bereits seit Mitte April die Bühne am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach auf. Es gebe viel zu tun, und alle Theatermitglieder seien mit Feuereifer dabei, den Zuschauerinnen und Zuschauern wieder ein unvergessliches Erlebnis bieten zu können, so der Verein. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. (AZ)

Termine: Premiere ist am Freitag, 16. Juni, um 20.30 Uhr am Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Weitere Spieltermine sind Freitag/Samstag/Sonntag 23./24./25. Juni, Freitag/Samstag, 30. Juni/1. Juli, und Freitag/Samstag, 7./8. Juli. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, am Sonntag um 19.30 Uhr. Die Online-Reservierung ist unter www.theaterfreunde-wittelsbach.de freigeschaltet. Die Abendkasse hat jeweils eineinhalb Stunden vor der Aufführung geöffnet.

