Die erste Hochzeit im Sisi-Schloss ist eine exklusive Premiere

Plus Das besondere Flair des Sisi-Schlosses zieht Sandra Pjanic und Florian Kopf an. Sie geben sich dort als erstes Paar das Ja-Wort. Von innen haben sie es zuvor nie gesehen.

Die steile Treppe im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) ist für die Braut und ihr langes Kleid eine Herausforderung. Die 32-jährige Sandra Pjanic und der 39-jährige Florian Kopf sind das erste Brautpaar, das im Sisi-Schloss heiratet. Bei der standesamtlichen Hochzeit am Freitag sehen die beiden Aichacher das Schloss zum ersten Mal von innen. Sie haben sich vor allem wegen des besonderen Flairs für diesen Trauungsort entschieden.

Bei der Ankunft strahlen Hochzeiterin und Hochzeiter mit der Sonne um die Wette. "Genau so habe ich es mir vorgestellt", schwärmt die Braut, "die Sonne scheint und man kann sich draußen unterhalten". Seit April können sich Brautpaare im Sisi-Schloss das Ja-Wort geben. Das hatte der Stadtrat im November mehrheitlich beschlossen.