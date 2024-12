Frau jagt Dieben hinterher – und hilft der Polizei bei der Festnahme

Ganz so harmlos, wie es der Polizeibericht vermuten lässt, empfindet eine Unterwittelsbacherin den Diebstahl nicht, der ihr am Donnerstag vergangener Woche widerfahren ist. Ihren Namen will sie lieber nicht öffentlich lesen. Laut Polizei nahmen zwei Diebe Bargeld aus einem Einkaufskorb, der vor dem Wohnhaus in Unterwittelsbach abgestellt war. Wenige Stunden später wurden sie schließlich in der Münchener Straße festgenommen. So weit, so richtig. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt die Bestohlene aber, warum sie es „richtig mit der Angst zu tun bekam“ – und wie sie bei der Festnahme mithalf.

Drei Stunden lang hätten die beiden Tatverdächtigen ihr Grundstück in den frühen Morgenstunden ausgespäht, seien immer wieder hin- und hergelaufen, aus dem Dorf und wieder zurück. Bis der Mann der Unterwittelsbacherin wegfuhr: „Ich wollte um halb acht morgens zum Einkaufen fahren. Dann hat mein Handy geklingelt, ich habe meinen Korb abgestellt und bin noch einmal zurück ins Haus.“ Der Korb sei aber nicht frei im Hof gestanden, sondern in einem nicht einsehbaren Zwischengang zwischen zwei Gebäudeteilen des Hauses. „Und wie ich im Büro stehe und telefoniere, sehe ich diese zwei Männer auf das Haus zukommen“, sagt die Frau.

Diebe „bedienten“ sich aus Einkaufskorb: Unterwittelsbacherin unterstützt Polizei bei Suche

Vier Minuten seien sie dort gestanden und hätten ihr durch ein Bürofenster direkt in die Augen geschaut, ehe sie das Bargeld aus dem Einkaufskorb nahmen und verschwanden. „Ich habe Angst gehabt, richtig Angst gehabt und direkt die Polizei gerufen“, sagt die Unterwittelsbacherin. All das war auf Videoaufzeichnungen zu sehen, nach einem Einbruch im August hatte die Frau ein Kamerasystem installiert. Die Beamten sichteten das Material und baten sie, die Videos auf einem Stick in die Polizeiinspektion Aichach zu bringen.

„Auf dem Weg dorthin habe ich die zwei Männer dann auf Höhe des Volksfestplatzes laufen sehen“, erinnert sich die Bestohlene. Sie habe angehalten und mit dem Handy Fotos der beiden gemacht. Wie die Polizei bestätigt, fuhren dann zwei Beamte mit der Frau im Streifenwagen durch Aichach, auf der Suche nach den beiden Tatverdächtigen – zunächst allerdings erfolglos. Erst als die Unterwittelsbacherin wieder alleine durch Aichach fuhr, entdeckte sie die mutmaßlichen Diebe auf Höhe des Milchwerks und informierte die Polizei. Diese konnte die 30 und 39 Jahre alten Beschuldigten schließlich um 11.20 Uhr in der Münchener Straße festnehmen. Die beiden wurden laut Polizei befragt und anschließend wieder freigelassen, gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.